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Культура

Вышел второй выпуск псковского видеопроекта «Пушкин детям»

В рамках проекта «Пушкин детям» доступна к просмотру «Сказка о рыбаке и рыбке», сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основе лежит сюжет немецкой народной сказки, историю о рыбаке и его жадной жене включили в свой сборник и братья Гримм. Похожие сказки встречаются в индийской, армянской и китайской литературе.

Маленькие слушатели могут познакомиться с пятью популярными сказками Александра Пушкина. Знакомые персонажи и сюжеты по-новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок.

На YouTube-канале Театрально-концертной дирекции можно также посмотреть Сказку о попе и о работнике его Балде, серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове.

Напомним, к дням памяти поэта Александра Пушкина Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила серию видеофильмов «Пушкин детям». Творческий проект создан при участии заслуженного артиста России Сергея Попкова и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова.

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