Панорамные окна с видом на Кремль появятся в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове

14:52, 03 марта 2022, ПАИ

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников совершил рабочий выезд на объекты в Пскове. Вместе с ним в объезде участвовал глава городской администрации Борис Елкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор посетил площадку реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» для приспособления его под библиотечный центр и Советский (Троицкий) мост, который закрыли на реконструкцию.

На первом объекте глава региона оценил ход реконструкции. Представитель подрядной организации доложил, что работы ведутся по графику, специалистов достаточно. Проводится закупка материалов и комплектующих, внутри обустраиваются новые и демонтируются аварийные конструкции.

Михаил Ведерников осмотрел пространство фойе, а также первого этажа, где предполагается организовать зону общественного питания. Борис Елкин отметил, что именно здесь будут установлены панорамные окна с видом на Псковский Кром и Троицкий собор. «Таким образом, историческая справедливость восторжествует без сноса здания», — отметил губернатор.

Глава региона побывал в помещении, где планируется организовать выставочное пространство на тему «Псковские храмы и фрески». «Уверен, получится хорошая локация», — оценил он.

По итогам осмотра Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, Борисом Елкиным и подрядчиком вопрос закупки оборудования для библиотечного центра. Глава региона поручил оперативно подготовить сметные расчеты и предоставить согласованный проект для того, чтобы обратиться за поддержкой на федеральный уровень.

Реконструкция Советского (Троицкого) моста началась 1 марта. Для этого было полностью перекрыто движение автотранспорта. Пешеходам запретят ходить по мосту в ближайшие сутки.

Подрядчик рассказал губернатору, что на сегодня завершились работы по фрезерованию асфальтового покрытия, ведется работа по перемещению коммуникаций. Линии связи и электроснабжения будут проведены под рекой Псковой. После этого специалисты проведут подготовку к демонтажу пролетного строения. Чтобы не было перебоев с поставкой стройматериалов, подрядчик решил заказать все металлические конструкции заранее, добавил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что чугунные ограждения моста будут максимально сохранены, а утраченные фрагменты восстановлены.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что в его адрес поступает много жалоб по организации движения в объезд реконструируемой переправы.

«Надо понять, насколько эти жалобы системные, и, исходя из этого, скорректировать схемы движения транспорта в городе. Советский мост — одна из основных транспортных артерий, необходимо, чтобы люди испытывали минимум неудобств», — обратился он к главе администрации.

Борис Елкин заверил, что городские власти отслеживают ситуацию на всех задействованных перекрестках, чтобы оперативно оптимизировать транспортную логистику.

По окончании осмотра Михаил Ведерников поручил Борису Елкину, и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову, который также присутствовал на объекте, держать ход реализации проекта на особом контроле и предвосхищать риски, которые могут повлиять на сроки работ.

Советский (Троицкий) мост 1950 года постройки ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта составляет более 460 млн рублей.