Семьи погибших на Украине российских военнослужащих получат дополнительные выплаты

20:20, 03 марта 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату 5 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине. Об этом он сообщил на совещании с членами Совета безопасности.

Помимо этого, всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе операции, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и пособие - это 7 млн 421 тыс рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная компенсация каждому члену семьи погибшего.

Все военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к службе, он получит пособие в размере 2 млн 968 тыс рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию.

Также предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в спецоперации и получивших ранение, по 3 млн рублей.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что при исполнении воинского долга погибло 498 российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. 1 597 российских военнослужащих получили ранения.