Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семьи погибших на Украине российских военнослужащих получат дополнительные выплаты

Президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату 5 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине. Об этом он сообщил на совещании с членами Совета безопасности.

Помимо этого, всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе операции, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и пособие - это 7 млн 421 тыс рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная компенсация каждому члену семьи погибшего. 

Все военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к службе, он получит пособие в размере 2 млн 968 тыс рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию.
Также предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в спецоперации и получивших ранение, по 3 млн рублей.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что при исполнении воинского долга погибло 498 российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. 1 597 российских военнослужащих получили ранения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

03 марта 2022

Туристский информационный центр Псковской области претендует на звание лучшего ТИЦ страны
03 марта 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где выращивают тюльпаны и делают самую вкусную колбасу
03 марта 2022

Жизнь Пыталовского района обсудили в медиацентре ПАИ
03 марта 2022

Псковичей призывают оплатить услуги по обращению с ТКО перед праздниками
03 марта 2022

В Эстонии перестали продавать «российскую» воду Borjomi

03 марта 2022

Анатолий Мультах: Россия будет жить
03 марта 2022

Скопление галактик в созвездии Девы снял пскович
03 марта 2022

Шведский бренд одежды закрыл магазин в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...