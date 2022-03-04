О самых опасных типах вируса папилломы человека рассказала Галина Неваленная

11:33, 04 марта 2022, ПАИ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 марта рассказала о самых опасных типах вируса папилломы человека.

По ее словам, № 6, 11, 16, 18, 31, 33 — самые опасные, заболевание может передаться новорожденному, в случае если заражена беременная женщина.

Галина Неваленная отметила, что в отношении женщин самая главная профилактика — регулярное посещение гинеколога, не реже одного раза в год.

«Попадает в эпителий на шейку матки, после чего клетки становятся онкологическими. Стоит понимать, что рак шейки матки не начинается сразу с последней стадии. Мы можем вылечить женщину, и [она] будет здорова, может беременеть и рожать, это управляемая форма рака», - сказала Галина Неваленная.