Более 230 тысяч раз псковичи проверили себя на долги

10:57, 19 июля 2022, ПАИ

Более 230 тысяч человек в Псковской области проверили себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» за полгода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Согласно данным статистики за шесть месяцев, средняя посещаемость данного сервиса составила 38 300 использований в месяц.

«Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии», – отметили в пресс-службе.

Для того чтобы проверить наличие долгов, необходимо зайти на сайт УФССП России по Псковской области в раздел под названием «Сервисы», затем в «Банк данных исполнительных производств», заполнить соответствующие поля – ввести фамилию и имя, для юридических лиц – название организации, нажать «Поиск», ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно и с помощью мобильного приложения «ФССП».