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Общество

Стать спящим донором костного мозга псковичи могут удалённо

Фото Арсения Тимашова

«Почта России» помогает донорам костного мозга вступить в Национальный регистр. Об этом сообщила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.

«Некоторые люди, может, потенциально готовы, но не знают, как принять участие. В этом смысле «Почта России» как раз выступила партнером проекта, так как важность мы поняли. Доступность», - отметила Дарья Цилина.

С помощью «Почты России» желающие могут сдать материал удалённо, отправив конверт в адрес регистра. Надо зарегистрироваться, указать контактные данные, после чего в адрес потенциального донора отправляют конверт, анкету и согласие, а также ватные палочки для сбора и инструкцию. Внутри имеется второй конверт, куда всё можно сложить, запечатать и отнести на почту. Отправление бесплатно. Дарья Цилина подчеркнула, что «Почта России» рада принимать участие в подобных проектах.

Директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва отметила, что часто люди долго не забирают с почты набор либо забирают и сидят дома, думают. Евгения Лобачёва призывает людей не затягивать и вступать в регистр.

Благодаря «Почте России» донорами могут стать даже те, кто живёт в тайге. Также Евгения Лобачёва подчеркнула, что благодаря этому проекту удаётся собирать уникальных доноров из удалённых мест, которые раньше не могла сдать материал.

Напомним, ранее Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ), «Почта России» и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве, которое облегчит донорам вступление в регистр. 14 июля этому совместному проекту исполнился год.

Ранее также сообщалось, что доноры костного мозга из Германии часто спасают жизни россиян.

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