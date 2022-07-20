Схема движения автобусов изменится в Пскове в Дни города

12:28, 19 июля 2022, ПАИ

С 22 по 24 июля в Пскове изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением мероприятий, посвящённых 1119-летию со дня первого упоминания города в летописи и 78-й годовщине со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

22 июля с 10:30 до 11:30 будет закрыто движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского пр-та. Автобусы маршрута № 6 будут следовать с ул. Юбилейной по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, пл. Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

В этот же день в период с 15:30 до 16:30 будет закрыто движение по пл. Победы у Стелы воинской славы.

Автобусы маршрута № 2 будут следовать по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 6 будут следовать по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 19 рейсом на 16:00 с Цементного склада будет следовать на вокзал по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной.

Автобусы маршрута № 8 будут следовать по ул. 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на вокзал.

Автобус маршрута № 8а из «Пристани» рейсом на 15:57 будет следовать по ул. 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на вокзал.

Автобус по маршруту № 207 «Печоры – Псков» будет следовать по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

23 июля с 10:00 до 04:00 24 июля будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьской площади, ул. Советской от пл. Ленина до ул. Детской, Октябрьскому проспекту до ул. Некрасова.

Автобусы маршрутов № 4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов № 3, 22 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов № 14, 30 с Завеличья будут следовать по ул. Коммунальной, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 130, 207 с автовокзала будут следовать по ул. Советской, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу, по ул. М. Горького с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 от остановки ул. Инженерная в сторону вокзала будут следовать по ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8, 8а будут следовать через пл. Победы, ул. Советскую на вокзал; от вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул. Я. Райниса; время отправления от «Октября» - это время отправления от вокзала.

Автобусы маршрута № 19 от Цементного склада будут следовать через пл. Победы, ул. Советскую на вокзал; от вокзала по ул. Советской через пл. Победы на Цементный склад; время отправления от «Октября» - это время отправления от вокзала.

Автобусные маршруты № 119, 132, 139, 164, 150, 151, следующие от ул. Рокоссовского, с Рижского проспекта будут следовать по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую и далее по маршрутам (ост. «Детский парк» - отменяется).

Автобус маршрута № 163, следующий от ул. Рокоссовского, с Рижского пр-та будет следовать по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, 128 Стрелковой Дивизии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (ост. «Детский парк» - отменяется).

Автобус маршрута № 137, 136 от ул. Текстильной будет следовать по ул. Новосёлов, ул. Звёздной, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект, ул. Гражданской, пл. Победы, через Дамбу, ул. М. Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Ознакомиться с программой празднования Дня города в Пскове можно здесь. Напомним, с сегодняшнего дня в связи с открытием участка дороги по улице Леона Поземского в Пскове изменилась схема движения автобусов.