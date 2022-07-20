Росздравнадзор поручил регионам активизировать вакцинацию от COVID-19

13:38, 19 июля 2022, ПАИ

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о необходимости возобновить работу штабов по профилактике COVID и активизировать вакцинацию, пишут федеральные СМИ.

Также регионам поручено проверить наличие препаратов от коронавируса и средств защиты, обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации.

19 июля руководитель Росздравнадзора провела рабочее совещание с Территориальными органами по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале ведомства. «В настоящее время в стране фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», - подчеркнула в своем выступлении Алла Самойлова.

Для контроля за исполнением озвученных по итогам совещания поручений с 20 июля в Росздравнадзоре начнутся ежедневные тематические заслушивания регионов о сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Псковской области могут снова развернуть мобильные пункты вакцинации. В настоящее время он работает только в ТЦ «Империал» в Пскове.