Профилактику здоровья с помощью ЛФК обсуждают в медиацентре ПАИ

15:35, 19 июля 2022, ПАИ

19 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная профилактике здоровья с помощью ЛФК.

Какие виды лечебной физкультуры бывают, как она помогает сберечь здоровье, какие заболевания может вылечить, как физическая нагрузка влияет на иммунитет?

На эти и другие вопросы ответит заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач спортивной медицины и ЛФК Геннадий Удалов.