Профилактику здоровья с помощью ЛФК обсуждают в медиацентре ПАИ
19 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная профилактике здоровья с помощью ЛФК.
Какие виды лечебной физкультуры бывают, как она помогает сберечь здоровье, какие заболевания может вылечить, как физическая нагрузка влияет на иммунитет?
На эти и другие вопросы ответит заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач спортивной медицины и ЛФК Геннадий Удалов.
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