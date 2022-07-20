Проект реконструкции улицы Алехина разработают в Пскове в этом году

15:19, 19 июля 2022, ПАИ

Начинается проектирование реконструкции улицы Алексея Алехина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги между улицами Загородной и Леона Поземского займется АО «Авто-Дорсервис» по контракту с Управлением городского хозяйства.

Длина проектируемого участка составляет около 600 м. Планируется построить двухполосную дорогу с тротуарами, велодорожками, разворотной площадкой с кратковременной остановкой транспорта и железобетонным мостовым переходом через Чертов ручей.

Подрядчик проведет необходимые инженерные изыскания и отразит технические решения по земляному полотну, дорожной одежде, организации дорожного движения, водоотведению, благоустройству, ливневой канализации, наружному освещению, переустройству существующих сетей или при необходимости строительству недостающих коммуникаций.

Срок подготовки документации – до 15 ноября 2022 года. Планируемый срок строительства объекта – 2023-2024 годы.

Разработка ПСД будет вестись за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности и софинансирования из местного бюджета по муниципальной программе «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».