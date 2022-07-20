Ливни и грозы с усилением ветра прогнозируются в Псковской области
В Псковской области ожидается неблагоприятное явление, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня днём с сохранением в первой половине ночи 20 июля ожидается порывистый ветер при грозах 15-18 метров в секунду, местами ливни.
Напомним, 20 июля в регионе ожидается до 25 градусов тепла.
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