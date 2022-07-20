Два участка дороги в Гдовском и Псковском районах отремонтируют по нацпроекту

15:48, 19 июля 2022, ПАИ

Два участка дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье в Гдовском и Псковском районах отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

ГБУ ПО «Псковавтодор» заключил соответствующий контракт с подрядной организацией АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Срок исполнения - до 28 октября 2022 года.

В рамках контракта подрядная организация срежет изношенное асфальтобетонное покрытие, отремонтирует водопропускные трубы и восстановит укрепленную часть обочин и виражей. После чего дорожные строители выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из современных асфальтобетонных смесей, отремонтируют пересечения и примыкания, укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Также подрядчик приведет в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами и тротуарами, уложит тактильную плитку, установит автопавильоны, скамейки и урны.

Кроме того, будет заменено асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Желчу. По завершении комплекса работ будут установлены сигнальные столбики вдоль дороги и нанесена разметка термопластиком и краской.

Автомобильная дорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Протяженность двух участков составляет 23 км (км 41+500 — км 54+000, км 76+400 — км 86+900). Средства на приведение дороги в нормативное состояние выделены из федерального бюджета в объеме более 516 млн рублей.