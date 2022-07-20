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Общество

В Псковской области работает меньше 10 врачей ЛФК

Фото Арсения Тимашова

В Псковской области работает меньше 10 врачей ЛФК, имеющих сертификаты. Об этом рассказал заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач спортивной медицины и ЛФК Геннадий Удалов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.

Из этого числа в отделении спортивной медицины и ЛФК Псковской областной больницы работает три врача пожилого возраста. По словам спикера, есть кадровый дефицит.

По словам Геннадия Удалова, физическая культура – это культура тела, насколько человек следит за своим телом и знает его. Сюда входит режим дня, элементы закаливания. «Когда идёт речь о лечебной физкультуре, речь идёт о работе с болезнями – их выявлением или предупреждением», - добавил спикер.

ЛФК может помочь при большинстве заболеваний. «Наши усилия начинаются в отделении общей реанимации, мои коллеги занимаются там с пациентами. Это называется в целом реабилитация», - отметил врач.

Сотрудники отделения работают с больными, перенесшими инсульт.

«Конечная цель медицины в том, чтобы человек после болезни вернулся в общество. Мы последние в списке, мы те, кто сдаем под ключ. Реаниматологи первые, а мы последние, кто возвращает пациентов к нормальной жизни по возможности», - добавил Геннадий Удалов.

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