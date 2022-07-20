Потомок композитора Николая Струве выступит в Пскове 23 июля

16:13, 19 июля 2022, ПАИ

Музыкальная программа «Жизнь в романсе», посвящённая известным и забытым старинным русским романсам, пройдёт в актовом зале Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 23 июля в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Для псковичей и гостей города выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: исполнительница, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, потомок композитора Николая Струве Людмила Трушталевская, композитор, пианист Леонид Еремин, а также лауреат фестиваля-конкурса имени Николая Струве Марина Мариненко и концертмейстер Валерия Дунюшкина.

«Ночь светла», «Белой акации гроздья душистые», «Калитка», «Утро туманное», «Не говорите мне о нём», «Не уезжай ты, мой голубчик», «Я вас любил…», романсы Леонида Еремина на стихи поэтов Серебряного века и многие другие прозвучат в исполнении музыкантов из Санкт-Петербурга и Пскова.

К мероприятию сотрудники отдела литературы по культуре и искусству подготовили книжно-иллюстративную выставку «Романс звучит – светлей дорога, и кои веки не до сна».

На выставке можно будет увидеть тексты романсов, книги по истории жанра, а также биографии знаменитых исполнителей, непревзойдённых вокалистов данного жанра, композиторов Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова. Это и вдохновенные образы поэзии Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Сергея Есенина и других.