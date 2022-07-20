Псковский врач назвал идеальный вид спорта для девочек

16:17, 19 июля 2022, ПАИ

Заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач спортивной медицины и ЛФК Геннадий Удалов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля назвал идеальный вид спорта для девочек.

По его словам, надо дать ребёнку максимум умений, и рекомендовал начинать с плавания. Это одно из умений, которое нужно освоить по жизни, как грамотность. «Это техника безопасности жизни, да и для здоровья очень полезно заниматься плаванием», - отметил Геннадий Удалов.

Есть виды спорта, которые оставляют на всю жизнь полезные воспоминания и умения. Например, художественная гимнастика – остается культура движений, которую девочки приобрели в детстве. «Это идеальный вид спорта для девочки», - считает врач.

Также врач привёл в пример человека, который по утрам бегал на стадионе 25 кругов по 400 метров каждый, что привело к инфаркту. «Военные — страшные люди по отношению к своему здоровью», - заметил Геннадий Удалов и призвал не делать ничего себе во вред.

«Вид спорта для мальчиков зависит от мальчика, телосложения, физиологии, а также его интересов», - добавил врач.