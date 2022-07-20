Почтовые отделения Псковской области возобновили приём оплаты за вывоз ТКО

16:34, 19 июля 2022, ПАИ

Сейчас оплату за вывоз ТКО принимают во всех почтовых отделениях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УФПС.

«Приносим извинения клиентам за ранее доставленные неудобства», - говорится в официальном комментарии управления.

Ранее сообщалось, что псковичи не могут оплатить квитанции за вывоз ТКО на почте.