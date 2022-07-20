До конца года псковичам нужно отчитаться о движении средств по зарубежным счетам

16:57, 19 июля 2022, ПАИ

До 31 декабря 2022 года для физических лиц продлён срок представления отчётов о движении средств по счетам в зарубежных банках. Соответствующее решение принято постановлением правительства РФ от 28 мая 2022 года № 977 в условиях внешнего санкционного давления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В данном постановлении речь идёт об отчёте о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за отчётный 2021 год.

Правила и порядок представления отчёта утверждены постановлением правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 1365.

В УФНС России по Псковской области напомнили, что отчёт в налоговые инспекции по месту своего учёта обязаны представить физические лица-резиденты на бумажном носителе или в электронной форме (по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через «Личный кабинет»), либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Отчёт на бумажном носителе представляется в двух экземплярах, один из которых с отметкой налогового органа о принятии отчёта будет возвращен налогоплательщику.

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