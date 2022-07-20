Судак, до свидания

20:19, 19 июля 2022, ПАИ

Судак, самый знаменитый хищник псковских водоёмов, в летних уловах рыболовов-любителей стал встречается всё реже и реже. Судаковый сезон – 2022, пожалуй, заканчивается. Хороший сезон, грех жаловаться. Пора делать выводы и готовиться к сезону следующему.



Жор закончился

Во второй половине лета судак ещё попадается на снасти рыболовов-любителей, но это случается гораздо реже и совсем не в тех местах, где мы его привыкли видеть. Из прибрежной зоны и заливов Чудского озера, из рек, впадающих в Псковско-Чудский водоём, клыкастый хищник, отнерестившись, выполнив родительские функции по охране своих гнёзд и вылупившихся из икринок личинок, восстановив силы, возвращается на привычные глубины и просторы больших озёр. Лишь редкие экземпляры, но надо отметить, что довольно крупные, остаются в глубоких ямах реки Великой и заливов Чудского озера.

В подтверждение всего вышесказанного говорят и результаты последних рыбалок. Так в День рыбака 10 июля на реке Великой судак попытался испортить настроение всему нашему коллективу из восьми рыболовов. И ему это почти удалось – мы не то что не поймали клыкастого хищника, но даже не увидели ни одной его поклёвки. Пересекаясь в праздничный день на воде со многими знакомыми, и у них видели ту же картину. Лишь у одного рыболова, вместе с нами собиравшегося к отъезду на берегу у деревни Хотицы, был замечен праздничный улов. Незнакомец показал красивого черноспинного горбатого судака весом 3 кг 700 гр. Как он рассказал, это была единственная поклёвка на его спиннинги за восемь часов рыбалки. Ровно на такой же рыбалке и я побывал 14 июля – за пять часов одна поклёвка и солидный, более двух килограммов весом, клыкастый разбойник стал моей добычей. В этот же день неподалёку рыбачили мои знакомые и у них схожая картинка – всего один двухкилограммовый судак в улове, правда, они рассказали ещё о двух серьёзных поклёвках. Ну, что, судак ушёл? По всей видимости, так и есть, но обижаться на нынешний судачий сезон точно не стоит, он был одним из лучших за последние годы. До свидания, судак! До осени!

Отличный судачий сезон

Если в предыдущие годы клёв судака на снасти рыболовов-любителей выделялся лишь локально, например, только в Раскопельском заливе, то сезон – 2022 отличился повсеместной активностью хищника – и в реке Великой, и в заливах Чудского озера, и в Псковском и Тёплом озерах. И что радует – крупного судака в этом году попадается, как никогда много. В нашем коллективе полутора и двухкилограммовые экземпляры были в уловах почти на каждой рыбалке. Из рассказов знакомых, подтверждённых фотографиями, много и трёхкилограммовых хищников выловлено. На псковских рыболовных форумах встречались фотоотчёты о поимке пяти-шести килограммовых судаков. А одного клыкастого выловили и вовсе с заявкой на 7 кг.

«Поймал-отпустил» – модное увлечение?

И что отрадно, псковские рыболовы не всё домой гребут, а иногда и отпускают крупные экземпляры в родную стихию. Такое видео выложил на Псковском рыболовном форуме (ПРФ-60) известный псковский рыболов мастер спорта Александр Сидоренко.

Его живописные кадры – ни что иное, как пособие по правильному отпусканию судака. Я давно знаю Александра, и он так поступает, не первый год, и не только с судаком, за что ему огромная благодарность от природы-матушки. Но бывает, когда процесс отпускания больше похоже на издевательство, чем на благородный поступок. На одном из видео (как утверждает автор, с семикилограммовым судаком) рыболов демонстрирует именно «как не надо делать»: большого судака привезли с озера на берег и после может даже кратковременного, в несколько минут, его пребывания в садке, пакете или на кукане, устроили драматический спектакль. На кадрах видно, что рыбина измучена, уже приобрела неестественный цвет, её долго-долго реанимируют, она еле плавниками шевелит. Из короткого видео так и не понятно, оклемался ли судак, уплыл ли он в родную стихию? Но даже если и уплыл, то скорее всего, такой судак больше не жилец.



«Судак рыба чрезвычайно нежная – более сотни лет назад наставлял рыболовов Л.П.Сабанеев – иногда достаточно тряхнуть судака за хвост, что бы он заснул. И в садках они снут очень быстро». Не даром, при спортивной ловле форели, организаторы соревнований предъявляют жёсткие требования к спортсменам – крючки на их снастях должны быть «безбородые», полотно подсачеков – безузловое, рукой форель, во избежание получения рыбой ожогов, ни в коем случае не трогать. И даже при таком трепетном обращении на другой день из спортивных прудов всё равно вылавливают какое-то количество погибшей или снулой форели. Очень нежна форель и наш судак не далеко от неё отстал. Лично моё отношение к модному увлечению правилом «поймал-отпустил» давно известное и оно отрицательное. «Поймал-отпустил» – это не рыбалка, это баловство и издевательство над рыбой, над любой, а не только над судаком. В нашем коллективе рыболовов мы следуем другому правилу; всё, что ты поймал, должно быть употреблено в пищу, а иначе ты не рыболов, а губитель природы.

Как поймать судака?

Я и мои товарищи предпочитают ловить судака «на дорожку» или как ещё стали называть этот способ ловли – троллинг. Все мои наблюдения и выводы, которыми я с вами поделюсь, касаются именно этого способа лова хищника. На первый взгляд троллинг незатейливая рыбалка: закинул спиннингом воблер в воду и тащи его за собой неспешно, созерцая природу и управляя вёсельной или моторной лодкой. Но, надо обязательно знать, во-первых, где, в каких местах вероятнее всего можно будет встретить заветную рыбу, во-вторых, в какое время суток активность судака более высокая, в-третьих, при какой погоде он клюёт лучше, а при какой вовсе не клюёт, в-четвёртых, на какие приманки ловится лучше, и наконец, в-пятых, и это, пожалуй, самое главное и сложное, на какой глубине находится искомая рыба в конкретный день и в конкретный час. Если вы разберётесь с каждым из этих вопросов, то успех вам будет обеспечен. Но, обо всём по порядку:

Маленькие секреты для поимки большой рыбы

1. Судак обитает в чистой воде среди камней, на песке, на ракушечнике, в ямах. В ямах троллингом ловить очень сложно, а вот проводя воблер по краю ямы, поклёвки клыкастого очень вероятны. Наличие судака выдаёт не только рельеф и характер дна водоёма, но и большое скопление белой рыбы – хищника стоит поискать под косяком этой рыбы, над ним или вокруг него. В поисках правильного судачьего места большую помощь вам окажет эхолот, особенно если вы в первый раз рыбачите на незнакомом водоёме.



2. Несмотря на то, что ихтиологи называют судака сумеречным хищником, не любящим яркого солнечного света, и утверждают, что тот предпочитает охотиться ночью, я с этим не соглашусь. Уже который год чудский судак в Раскопельском заливе ловится… в любое время суток – и днём, и ночью, и на утренней заре, и на вечерней, а самый лучший клёв и в прошлом, и в этом году был… в самый разгар жаркого полдня. В течение суток мы отметили несколько активных, почти постоянных, периодов клёва хищника – перед восходом солнца (с 3 до 4 часов утра), через 3 – 4 часа после восхода солнца (с 8 до 10 часов утра), в полдень (с 13 до 15 часов), перед заходом солнца и сразу после захода (с 22 до 24 часов). На реке Великой высокая активность клыкастого хищника была замечена ранним утром (с 4 до 8 часов утра) и поздним вечером (с 20 до 23 часов).

3. При безоблачной, тёплой и даже жаркой погоде клёв судака более активный, чем в пасмурную, холодную или ветреную погоду. В мокрую погоду не клевало, а вот сразу после дождя мы пару раз попадали на великолепный клёв хищника.

4. Природа наделила судака острыми и крепкими клыками, но узким горлом, а по этому хищник предпочитает питаться не крупными узкотелыми рыбами, такими, как снеток, ряпушка, ёрш, уклейка или мелкая плотва. Отсюда и выбор размера и формы судачьих воблеров – класс «minnow» (в переводе с англ. малёк), размер от 50 мм до 130 мм, заглубление от 1,5 м до 8 м (в зависимости от глубины водоёма). Наука утверждает, что судак плохо различает цвета, но мы давно заметили, что он всё же предпочитает атаковать воблеры голубых оттенков, реже хватает приманки натурального чёрно-серебристого цвета (уклейка, плотва) и совсем не интересуется зелёным цветом. В моём арсенале большой выбор воблеров, но лучше всего на судачьих рыбалках последних лет проявили себя в Раскопельском заливе «Страйк Про Скутер», 110 мм, 2,5 м заглубление; «Джесси», 85 мм и 110 мм, заглубление 2,5 м, а на реке Великой – «Рапала Хаски Джерк», 100 мм, 4,8 м заглубление и «Бандит», 120 мм, 6 м заглубление. И неудивительно, что все мои вышеперечисленные воблеры в голубом цвете или с голубыми оттенками.

5. Можно знать, где обитает судак, быть в нужном месте и в правильный час, иметь самые судачьи воблеры и остаться без улова. Почему? А потому, что вы неправильно определили на какой глубине в этот час находится хищник. Рано утром он может быть на мелководье у дна; среди дня – на глубине, но в пол воды; после дождя – в полутора метрах от поверхности. Чтобы не промахнуться, необходимо иметь несколько судачьих воблеров с разным заглублением и ежели не клюёт, то чаще менять не цвет, размер или фирму-изготовителя приманки, а именно глубину проводки. Не лишним будут и минимальные познания в биологии – при какой температуре воды, например, начинается вылет мошки или подёнки и как происходит этот процесс. В начальной стадии вылета этих насекомых вся рыба будет находиться у дна.

Всё, что я вам рассказал, это только маленькая часть судачьих секретов и если они вам пригодятся, я буду рад. Но даже если знать и умело применять на практике всё вышесказанное рыболову ещё обязательно потребуется… удача. Иногда именно она определяет положительный исход любой рыбалки. Ни хвоста вам, ни чешуи, уважаемые рыболовы.



