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Спорт

Международный день шахмат празднуют 20 июля

20 июля отмечают Международный день шахмат, который проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Об этом сообщает calend.ru.

На сегодняшний день членами ФИДЕ являются 199 национальных федераций. В полномочиях федерации устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. Название «чатуранга» переводится как «четырёхсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером.

По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, в который играют десятки миллионов игроков на всех континентах, и в среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр.

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