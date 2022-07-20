Эксперт назвал факторы, которые могут обрушить курс рубля

08:35, 20 июля 2022, ПАИ

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев назвал факторы, которые могут «уронить» рубль, пишет РИА Новости.

Руслан Мустаев уверен, что укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, которые могут ослабить валюту. По его словам, Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, поскольку это может подорвать конкурентоспособность страны.

При этом есть несколько способов борьбы с укреплением нацвалюты, считает эксперт. Прежде всего, валютная интервенция: валюты «дружественных» стран будут влиять на доллар через кросс-курсы. Однако такой способ может привести к росту инфляции в России.

Руслан Мустаев предлагает дать гарантии экспортерам, чтобы сохранить валюту в стране. Кроме того, для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки.

Напомним, 19 июля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля.