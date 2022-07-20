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Общество

Михаил Васильев рассказал о целях форума молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект»

Председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев рассказал о целях проекта «Форум молодёжных креативных проектов ВАУ-эффект».

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации он отметил, что основная цель - «растормошить» молодых ребят, у которых есть творческие способности, те, кто живет в малых городах и сельских населенных пунктах. Они могут представить свои идеи и проекты и получить поддержку. Также форум направлен на сохранение культурной и локальной идентичности.

«Хотим, чтобы молодёжь смогла докрутить свои идеи до какого-то проектного формата, а мы им поможем наставниками, экспертами среди представителей бизнеса, органов власти», - добавил Михаил Васильев. Также молодым людям помогут оформить заявки на грантовые конкурсы.

По его словам, «Команда 2018» «возьмёт под крыло» 19 идей, но и остальные не останутся за бортом. В частности, можно получить поддержку областного комитета по культуре, управления по молодежной политике.

Отметим, проект «Форум молодёжных креативных проектов ВАУ-эффект» реализуется для выявления активной молодёжи и способствует реализации 19 молодёжных проектов, в основе которых стоит продвижение культурного достояния районов.

Представители креативных индустрий смогут показать свои проекты, получить поддержку от органов власти и экспертного сообщества, познакомиться друг с другом и обменяться опытом. Почувствовать свою сопричастность к развитию региона и своих «мест силы».

Проект направлен на решение проблемы самореализации и сопричастности современной молодёжи к культурно-историческому наследию той местности, в которой они родились, путём создания творческих и креативных проектов, направленных на реализацию их творческого потенциала, учитывая локальную идентичность и презентации этих проектов на региональном итоговом форуме.

Результатом проекта «ВАУ-эффект» станет региональный форум молодёжных проектов, благодаря которому будет сформировано сообщество креативных индустрий Псковской области с возможностью получать экспертные консультации и административную поддержку.

Проект реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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