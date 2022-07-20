В Псковской области продлили срок приёма заявок на участие в форуме «ВАУ-эффект»

10:30, 20 июля 2022, ПАИ

Срок приёма заявок на участие в форуме «ВАУ-эффект» продлили в Псковской области до 10 октября. Об этом сообщил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 июля.

«Изначально в грантовой заявке стояла дата конца приёма 31 июля, но я принял решение, что максимально долго будем принимать – до 10 октября», - отметил Михаил Васильев, добавив, что до начала форума необходимо оценить проекты и провести экспертизы.

Форум планируется провести 30 октября.

«Когда я писал заявку, не учел лето, ведь кто-то уехал в отпуск, кто-то на дачу, поэтому решили захватить немного осени, чтобы приехавшие на учебу ребята могли принять участие», - добавил спикер.

Принять участие могут желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Подробнее о форуме читайте здесь.

Ранее Михаил Васильев рассказал о целях «Форума молодёжных креативных проектов ВАУ-эффект».