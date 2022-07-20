Москвичи оценили псковские булочки
Пара из Московской области оценила булочки на открытии магазина Псковского хлебокомбината. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
По словам москвичей, Псков они посещают уже второй раз. Приезжают сюда из-за любви к городу и вкусным булочкам. Отметили, что впервые пробуют изделия Псковского хлебокомбината и очень довольны вкусом и качеством. Также гости города рады, что в Пскове становится больше мест, где можно перекусить с самого утра.
Напомним, что 20 июля в 9:00 открылся магазин Псковского хлебокомбината на месте ресторана общественного питания Hesburger. С самого утра у кассы образовалась очередь из псковичей.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе