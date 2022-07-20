Москвичи оценили псковские булочки

10:33, 20 июля 2022, ПАИ

Пара из Московской области оценила булочки на открытии магазина Псковского хлебокомбината. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По словам москвичей, Псков они посещают уже второй раз. Приезжают сюда из-за любви к городу и вкусным булочкам. Отметили, что впервые пробуют изделия Псковского хлебокомбината и очень довольны вкусом и качеством. Также гости города рады, что в Пскове становится больше мест, где можно перекусить с самого утра.

Напомним, что 20 июля в 9:00 открылся магазин Псковского хлебокомбината на месте ресторана общественного питания Hesburger. С самого утра у кассы образовалась очередь из псковичей.