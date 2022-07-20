Ольга Тимофеева: Идеи молодёжи могут стать точкой роста для муниципалитетов Псковской области

11:03, 20 июля 2022, ПАИ

Идеи, которые сгенерируют молодые люди в ходе форума молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект», могут стать основой для развития точек роста в муниципалитетах Псковский области, считает председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Надо немного под другим углом посмотреть на своё культурное и исторически наследие и определить, насколько важно и уникально то или иное событие. Может, это станет не просто точкой роста, а существенной точкой роста для муниципального образования. Цель этого проекта состоит ещё и в этом», — подчеркнула она.

Ольга Тимофеева также напомнила, что в регионе действует программа «Комплексное развитие сельских территорий». Отметим, что реализация проектов по комплексному обустройству направлена на обеспечение населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройство сельских территорий. Главная цель проектов – повышение качества жизни сельского населения и доведение уровня комфортности среды проживания до городского.