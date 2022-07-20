Soprano Турецкого поздравит псковичей с Днём города

13:38, 20 июля 2022, ПАИ

23 июля, в День города Пскова, в 19:00 на Октябрьской площади при любой погоде состоится уникальное шоу женских голосов Soprano Турецкого.

На праздничном концерте псковичей и гостей города ждёт всё многообразие репертуара вокальной группы: от знаменитой классики до современных мировых хитов, романтических баллад, мелодичного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза. Любимые песни нескольких поколений на понятном каждому языке эмоций и только живой звук. Кроме того, ожидается креативный формат музыкального шоу, а именно интерактив с публикой, яркие образы, оригинальные номера. Вход свободный.

Сейчас группа находится в Мадриде, в Псков они приедут в ночь перед концертом. В разных обстоятельствах группа выступает по отдельности, тем не менее в этот раз для псковичей и гостей города будут Soprano и несколько солистов из хора Турецкого.

Добавим, что в День города псковичей ждёт праздник спорта. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.