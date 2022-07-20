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Директор Псковского педагогического комплекса: Российское движение детей и молодежи создаст больше возможностей

Идея создания российского движения детей и молодежи всероссийского детского движения назрела давно, сообщила Псковскому агентству информации директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

Она считает, что интерес к этой проблеме связан и с тем, что в нынешних условиях вопросы воспитания выходят на первый план. «Инициативу ждали, так как сегодня трудно разобраться и родителю, и самому ребёнку в изобилии всех организаций и возможностей, создаваемых для детей. У нас огромная палитра детско-юношеских организаций, но у всех внутри своя содержательная повестка. Единое движение создаст для его участников больше чёткости, соответственно, и возможностей», - уверена Любовь Николаева.

Она подчеркнула, что пришло время некой централизации работы с детьми и молодёжью с точки зрения правильных и целостных ориентиров. Поэтому задача будущего движения – лучшие из проектов интегрировать и сделать так, чтобы в этих проектах участвовали все дети, добавила директор ППК.

Она заметила, что сами ребята предложили эту идею, понимая, что в разных школах, в разных городах разные возможности. «Хочется, чтобы дети, которые участвуют в «Юнармии», в Российском движении школьников, в «Большой перемене» или в чём-то ещё, были объединены в единое целое с единым вектором воспитания. Чтобы возможности для развития, реализации проектов, самосовершенствования были равны и доступны всем. Именно желание и мотивация самих детей должны стать движущей силой нового движения, только тогда инициатива найдёт у них отклик. И очень важно, чтобы формат организации был более широким, более гибким, что позволит детям из разных направлений и организаций ощущать некое единство», - заявила Любовь Николаева.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи. Предполагается, что это движение поможет возродить традиции воспитания успешного поколения и дать детям базовые навыки, при помощи которых им будет проще устроиться в жизни.

На данный момент в текущих движениях задействовано лишь 3 млн детей. Новый вектор развития детского движения объединит под своей эгидой более 18 миллионов.

Участие в движении будет строго добровольным. Независимо от возраста, ребёнок сам должен принять решение: интересно ему это или нет.

Организаторы движения сделают все, чтобы школьникам было интересно получать новые знания и навыки. Новое движение поможет школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников. Это станет возможно благодаря развитой сети партнерских организаций: вузов, бизнес-партнеров, творческих коллективов.

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