На 30% выполнен план по заготовке кормов в Псковской области

14:51, 20 июля 2022, ПАИ

В Псковской области план по заготовке кормов в хозяйствах региона выполнен на 30%. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Николай Романов доложил, что многолетние травы скошены на площади более 16 тысяч га. В лидерах заготовки кормов — Пыталовский, Опочецкий, Псковский, Новосокольнический и Дновский районы.

Если заготовка продолжится такими же темпами, то план будет перевыполнен, подчеркнул председатель комитета. «В целом по отрасли ситуация хорошая, мы планируем выровнять свои показатели после прошлогоднего спада из-за вспышки африканской чумы свиней. Урожай планируется достойный. На некоторых полях специалисты прогнозируют урожайность зерновых более 100 центнеров с гектара», — добавил он.

Михаил Ведерников в свою очередь поручил держать на особом контроле вопрос сбора урожая и заготовки кормов до полного исполнения.

В ходе рабочего совещания Николай Романов также рассказал, что в регионе перевыполнили план по обработке земель от борщевика.