Псковичи могут принять участие во флешмобе «Люблю Псков за...»

15:24, 20 июля 2022, ПАИ

Солистка проекта lizamatryoshka Елизавета Степанова запустила флешмоб #люблюпсковза. Запись с предложением принять участие во флешмобе она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я люблю Псков за возможность выступать на фоне этой невероятной красоты. А за что любишь Псков ты? Публикуйте фотки с хештегом ко Дню любимого города!» - написала Елизавета Степанова в подписи к фотографии на фоне Кремля.

Елизавета Степанова рассказала, что идея флешмоба у неё появилась после того, как она нашла у себя фотографии, где поет на фоне великолепного вида Пскова. «Я подумала, почему бы не спросить людей, за что они любят Псков. И если людям это понравится, я самые лучшие вещи опубликую», — отметила солистка. Она также добавила, что прежде всего флешмоб она запустила из-за того, что просто любит свой город.

Кроме того, Елизавета Степанова считает, что люди могут рассказать о Пскове что-то интересное, о чём она сама раньше не знала. «Может, я прочитаю и такая: вау, то есть у Пскова еще такие грани нераскрытые? А я не в курсе, надо туда сходить», — рассказала солистка.

Если псковичи активно откликнутся на предложение принять участие во флешмобе, самые интересные рассказы и признания в любви Пскову в День города могут прозвучать со сцены. «У нас планируется выступление на День города, и можно будет эти хештеги зачитать во время концерта», — отметила Елизавета Степанова.

Добавим, что в День города псковичей ждёт праздник спорта. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.