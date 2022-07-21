Эксперт спрогнозировал падение цен на жильё на 10-15%

09:46, 21 июля 2022, ПАИ

Средняя цена продажи вторичного жилья до весны 2023 года может снизиться на 10-15 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По его словам, цены на рынке недвижимости всегда ведут себя циклично и следом за периодом роста наступает период стагнации, как это было ранее в 2008 и 2014-2015 годах.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года, с марта 2015 года средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Росиии на 89,7 % больше, чем в 2014 году», – отметил эксперт.

Напомним, что цены на вторичное жильё в России снижаются четвёртый месяц подряд.