Уехавшие учиться в Эстонию псковичи не смогли получить диплом

10:10, 21 июля 2022, ПАИ

Часть псковичей, уехавших учиться в Эстонию, столкнулись с трудностями получения дипломов об образовании. Один из студентов дал интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

По его словам, студенты, которые в этом году должны были получить дипломы, столкнулись с дискриминацией. Приемная комиссия массово отказывает студентам-россиянам в допуске к защите диплома. Собеседник агентства отметил, что большая часть студентов получает одинаковые причины для отказа.

О том, как псковичу после пяти лет учебы в Эстонии пришлось уехать обратно в Россию, как он стал «угрозой национальной безопасности» и с какими еще трудностями европейского образования столкнулись российские студенты, — читайте в нашей статье.