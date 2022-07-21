В Эстонии заблокирован сайт Псковского агентства информации

11:43, 21 июля 2022, ПАИ

В Эстонии заблокирован сайт Псковского агентства информации и ряда других российских новостных агентств. Об этом в интервью с корреспондентом ПАИ рассказал пскович, который прожил там пять лет.

24-летний пскович рассказал, что до сих пор читает эстонские новости и сравнивает с тем, что пишут в России. По его мнению, люди в Прибалтике «сходят с ума». Он рассказал корреспонденту о том, что в Латвии переименовывают улицы, названные в честь государственных деятелей Латвии, которые вели свою деятельность во времена Советского Союза.

Кроме того, в Таллине 54-летний мужчина получил арест на 15 суток за то, что рисовал в воздухе букву Z. Эта история произошла 7 апреля 2022 года. Пскович прочитал об этой истории в эстонском Delfi и назвал ситуацию абсурдной.

Подробнее о том, почему псковичу после пяти лет учебы в Эстонии пришлось уехать обратно в Россию, как он стал «угрозой национальной безопасности» и с какими еще трудностями европейского образования столкнулись российские студенты, — читайте в нашей статье.