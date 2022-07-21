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Общество

За 5 лет 9 человек стали почетными гражданами Пскова

За время работы Псковской городской Думы 6-го созыва 9 человек стали почетными гражданами Пскова. Об этом шла речь на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, посвященной итогам работы гордумы.

Исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов отметил, что это звание – высшая форма общественного признания за выдающиеся заслуги. Представленным к награде является гражданин, имеющий 25 лет трудового стажа, награждённый медалью «За заслуги перед Псковом».

Отметим, основаниями для присвоения звания являются: долговременная и устойчивая известность среди жителей города в связи с эффективной благотворительной деятельностью претендента; авторитет лица у жителей города, приобретенный длительной общественной деятельностью; выдающиеся заслуги граждан в культурной, научной, политической, хозяйственной и других сферах деятельности, способствующие развитию города, повышению его авторитета в Псковской области и Российской Федерации.

На последней сессии гордумы 6-го созыва звание «Почётный гражданин Пскова» было присвоено двум гражданам.

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За 5 лет 9 человек стали почетными гражданами Пскова

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