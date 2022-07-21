Музей-заповедник готовит мастер-классы к Празднику псковского пирога

12:21, 21 июля 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник примет участие в Празднике псковского пирога, который пройдет 23 июля в парке Строителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В 11:00 у сцены на главной площадке праздника состоится интерактивная программа для детей и родителей «У наших ворот всегда хоровод», посвященная древнерусским играм и забавам. Гости праздника смогут «засеять просо», потягаться в «горелки», снять с соперника шапку, поплясать под наигрыши, раскидать «рюхи».

В 12:00 там же, у сцены на главной площадке, можно будет услышать фольклорную сказку про Волка.

В течение всего праздника в шатре на площадке Псковского музея-заповедника будут проходить мастер-классы. Один из них - создание детской открытки с изображением музейных архитектурных объектов в технике фроттаж. Это художественная техника воспроизведения рисунка посредством натирания бумаги. Чтобы получить рисунок, под чистый лист кладется фактурный объект, а затем карандашом совершаются штрихообразные или натирающие движения. В результате получается рисунок-отпечаток.

На мастер-классе «Живые» картины» можно будет прикоснуться к быту предков, воссоздать интерьер крестьянского дома, как на полотне художника Ивана Куликова «В крестьянской избе» из собрания Псковского музея-заповедника.

Помимо этого, гости фестиваля смогут узнать информацию об объектах Псковского музея-заповедника, его мероприятиях, выставках, интерактивных программах и экскурсиях.

Напомним, что впервые Праздник псковского пирога состоялся в 2016 году и сейчас стал традицией. Это гастрономический фестиваль, посвященный местной кухне и в первую очередь пирогам и пирожкам.

Площадка музея-заповедника будет располагаться в парке Строителей (напротив Финского парка) с 10:00 до 16:00.