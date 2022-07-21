Организаторы конкурса пирогов в Пскове озвучили номинации

10:28, 21 июля 2022, ПАИ

Всех кулинаров-любителей, а также профессиональных пекарей приглашают принять участие в конкурсе пирогов, который пройдет на празднике «Псковский пирог» 23 июля в парке Строителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Пироги для участия в конкурсе принимаются абсолютно любые.

Предварительный список номинаций: «Лучший сладкий пирог», «Лучший несладкий пирог», «Лучший ягодный пирог», «Лучший фруктовый пирог», «Самый красивый пирог», «Самый оригинальный пирог», «Самый большой пирог», «Пирожки», «Бабушкин рецепт», «Инновационный рецепт».

Будут и спецноминации от друзей праздника: «Лучший пирог с историей» (Псковский музей-заповедник), «Самый солидный пирог» (Центр «Мой бизнес»), «Самый аутентичный пирог» (Хлебный хутор), «Лучший пирог с мёдом» (Пчелиная усадьба), «Лучший детский пирог» (компания «В квестах»), «Лучший экопирог» (Полистовский заповедник), «Лучший пирог для званых гостей» (Прянично-чайная лавка «Званица»), «Лучший пирог с вареньем» («Баночка на полочке»).

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно в положении на сайте http://pirogpskov.ru/konkurs_pirogov и в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/pskovpie).

«Испеките ваш пирог и (желательно) напишите на листочке рецепт пирога, это поможет жюри лучше оценить вашу работу», - добавили организаторы.

Зарегистрироваться на конкурс можно непосредственно на мероприятии с 10:00 до 12:00: для этого нужно будет получить номер, сделать фото на память и разместить пирог на общем столе. «Пока идет сбор всех участников, можно развлекаться на празднике: посмотреть концерт, погулять по ярмарке мастеров и фермеров, посетить тематические и игровые площадки», - добавили организаторы.

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К началу старта работы жюри всех пекарей просят по возможности вернуться к своим пирогам, так как можно будет лично пообщаться с членами жюри и рассказать о своем продукте.

После того как конкурсная комиссия попробует пироги и выберет победителей в разных номинациях, можно будет угостить пирогом всех желающих или продать его (на усмотрение участника). Несколько кусочков пирога организаторы забирают для угощения на празднике.