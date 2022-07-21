Российские вузы переполнены студентами, которые возвращаются из Европы

12:33, 21 июля 2022, ПАИ

В этом году на российские вузы увеличилась нагрузка. Помимо ежегодных выпускников, в российские вузы поступают студенты из ЛДНР, а также те, кому пришлось вернуться из европейских вузов. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ПАИ пскович, который пять лет прожил в Эстонии.

31 марта вышло постановление о том, что россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах. По словам псковича, многие из его друзей столкнулись с дискриминацией и сейчас вернулись обратно на родину.

Из-за большой нагрузки на отечественные вузы многим студентам приходится очень долго ждать ответа о приеме.

О том, почему псковичу после пяти лет учебы в Эстонии пришлось уехать обратно в Россию, как он стал «угрозой национальной безопасности» и с какими еще трудностями европейского образования столкнулись российские студенты, — читайте в нашей статье.