В Пскове устанавливают сцену на Октябрьской площади

12:58, 21 июля 2022, ПАИ

В преддверии Дня города в Пскове рабочие устанавливают сцену на Октябрьской площади. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на данный момент ведется установка полов и перекрытий.

С программой праздничного концерта на Октябрьской площади, который состоится 23 июля, можно ознакомиться здесь.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.