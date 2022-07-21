Программа праздничного концерта на Октябрьской площади в День города Пскова

16:59, 20 июля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале опубликовал окончательную программу большого праздничного концерта на Октябрьской площади, который пройдёт в Пскове в День города, 23 июля.

В 19:00 концерт на главной сцене праздника откроет псковская кавер-группа «Красивая».

В 20:30 начнется выступление арт-группы «SOPRANO Турецкого». Уникальный женский коллектив не нуждается в представлении. Он сочетает в себе красоту и все разнообразие существующих в природе женских голосов: от самого высокого сопрано до самого низкого меццо. Псковичи услышат разноплановый репертуар: классические произведения и мировые хиты, баллады и фолк-композиции, джазовый вокал и рок-выступления.

В 21:40 на сцену выйдут псковская певица Елизавета Матрешка и группа Drum & Jazz. Напомним, что Елизавета Степанова запустила флешмоб «Люблю Псков за...» в соцсети «ВКонтакте». Если псковичи активно откликнутся на предложение принять участие во флешмобе, самые интересные рассказы и признания в любви Пскову в День города могут прозвучать со сцены.

В 23:00 на набережной реки Великой состоится праздничный фейерверк.