Главную проблему Локнянского района назвала глава муниципалитета

13:12, 21 июля 2022, ПАИ

Для Локнянского района в последнее время главная проблема — водоснабжение, заявила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

Она отметила, что ремонт одной из башен водоснабжения обсуждался с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время его рабочей поездки в район.

«Проблема в том, что одну башню отремонтировали не полностью из-за подрядчика, вторая башня находится в ремонте. Она обеспечивает большую часть населения, больницы и детсады», - добавила Нина Степанова.

Она уточнила, что после встречи с губернатором была проведена проектная работа, найден подрядчик. Планируется приступить к ремонту в 2023 году.