Завершено золочение креста колокольни Троицкого собора в Пскове
Завершено золочение креста колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Сегодня завершено золочение креста колокольни Псковского кремля. Освящение запланировано на конец июля или первые числа августа», – говорится в сообщении.
Отметим, что уникальные кадры реставрации колокольни Троицкого собора в Пскове можно посмотреть здесь.
Добавим, что реставрацию Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова планируют начать в 2023 году.
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