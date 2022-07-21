Завершено золочение креста колокольни Троицкого собора в Пскове

14:28, 21 июля 2022, ПАИ

Завершено золочение креста колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Сегодня завершено золочение креста колокольни Псковского кремля. Освящение запланировано на конец июля или первые числа августа», – говорится в сообщении.

Отметим, что уникальные кадры реставрации колокольни Троицкого собора в Пскове можно посмотреть здесь.

Добавим, что реставрацию Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова планируют начать в 2023 году.