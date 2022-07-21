Стало известно, какие пироги чаще всего побеждают на Празднике псковского пирога

18:21, 21 июля 2022, ПАИ

Из года в год на Празднике псковского пирога делают огромное количество сладких пирогов, большой популярностью пользуются начинки из яблок и ягод, выращенных на своих участках. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала соорганизатор праздника Ольга Банникова.

Именно такие пироги чаще всего и становятся победителями. «Отмечали призами разные пироги, но всегда больше сладких пирогов: с яблоками, вареньем, ягодами, с творогом», – отметила она.

Напомним, что Праздник псковского пирога пройдёт 23 июля в парке Строителей. Всего на мероприятии будет 18 номинаций и спецноминаций от друзей праздника.

Ознакомиться со всеми новостями о Празднике псковского пирога можно здесь.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.