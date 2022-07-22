Четыре месяца тюрьмы получил великолучанин за кражу имущества РЖД

09:27, 22 июля 2022, ПАИ

Житель Великих Лук получил четыре месяца тюрьмы за кражу имущества ОАО «РЖД», сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В феврале текущего года мужчина незаконно проник в вагон, предназначенный для временного хранения товарно-материальных ценностей, и похитил детали устройства оборудования вагона, которые впоследствии продал.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.