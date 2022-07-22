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Общество

В Пскове выросло количество граждан трудоспособного возраста

Средний возраст псковичей составляет 39,7 лет. По сравнению с прошлым годом население города «повзрослело» на 0,1 года, сообщили в Псковстате. 

Более половины жителей Пскова находятся в трудоспособном возрасте (122 тысячи человек или 58,4%). Жителей старше трудоспособного возраста (женщин 56 лет и старше и мужчин 62 лет и старше)  на 1 января 2022 года в городе насчитывалось 51,4 тыс. человек (24,6% населения), моложе трудоспособного возраста (в возрасте до 15 лет)  - 38,3 тыс. человек (18,3%). 

Количество жителей Пскова, находящихся в трудоспособном возрасте, за год выросло на 1,2 процентных пункта, со 119,9 тыс. человек до 122, а вот число пенсионеров в городе не изменилось.

Инфографику «Псков в цифрах» смотрите здесь.

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