Пять многоквартирных домов построили в Пскове за год

11:17, 22 июля 2022, ПАИ

Пять многоквартирных домов построили в Пскове в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, горожане построили 181 жилой дом. Общая площадь жилых помещений составила 48,5 тыс. кв. метров, в том числе построенных населением за счет собственных и привлеченных средств – 21,6 тыс. кв. метров.



Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области к Дню города подготовил материал «Псков в цифрах», который рассказывает псковичам, какой он, современный Псков. Инфографику смотрите здесь.