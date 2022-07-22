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Экономика

Фермерская ярмарка начинает работу в Пскове

Фермерская ярмарка начинает работу на пересечении улиц Карла Макса и Воровского в Пскове, сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Он напомнил, что торговля будет идти по пятницам с 10:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 16:00. 

 В стилизованных торговых павильонах продавцы уже разместили свой товар.

Псковичи и гости города смогут купить продукты местного производства: овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, халву, цветы. 

Борис Елкин также поблагодарил губернатора за поддержку в организации в Пскове нового ярмарочного пространства. «Это хорошее подспорье и для сельхозпроизводителей, и для горожан, которые ценят местные, экологичные продукты», — отметил он.

Ранее о планах по созданию ярмарки заявил глава региона Михаил Ведерников.

 

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