Фермерская ярмарка начинает работу в Пскове
Фермерская ярмарка начинает работу на пересечении улиц Карла Макса и Воровского в Пскове, сообщил глава администрации города Борис Елкин.
Он напомнил, что торговля будет идти по пятницам с 10:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 16:00.
В стилизованных торговых павильонах продавцы уже разместили свой товар.
Псковичи и гости города смогут купить продукты местного производства: овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, халву, цветы.
Борис Елкин также поблагодарил губернатора за поддержку в организации в Пскове нового ярмарочного пространства. «Это хорошее подспорье и для сельхозпроизводителей, и для горожан, которые ценят местные, экологичные продукты», — отметил он.
Ранее о планах по созданию ярмарки заявил глава региона Михаил Ведерников.
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