Соревнования по теннису пройдут в День города в Пскове

11:46, 22 июля 2022, ПАИ

Соревнования по большому и настольному теннису пройдут в День города в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

«Ожидается большое количество участников не только из Пскова, но и из других регионов, – отметил Александр Гаврилов, говоря о соревнованиях по настольному теннису. – Соревнования по большому теннису тоже будут, корты расположены на улице Труда, 40».

О том, какие ещё спортивные мероприятия пройдут в Пскове в День города, читайте здесь.

Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в специальном сюжете ПАИ.