Большой этнографический диктант пройдёт в Псковской области в ноябре
VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства, пройдёт с 3 по 8 ноября в офлайн-формате на региональных площадках и онлайн-формате на сайте мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности вероисповедания и гражданства.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, будет способствовать национально-культурному развитию народов Российской Федерации, укреплению общероссийской гражданской идентичности, национального мира и согласия в России.
Результаты акции подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.
Подробная информация о диктанте будет размещена здесь.
Как проходил Большой этнографический диктант в Псковской области в прошлом году, смотрите в видеоматериале ПАИ.
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