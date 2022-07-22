Какая погода ждёт псковичей в День города
23 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +25...+30 градусов. Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление низкое.
Прогноз магнитных бурь на 23 июля читайте здесь.
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