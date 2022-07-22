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Псковичей приглашают принять участие в шуточном забеге официантов

Организаторы Праздника псковского пирога приглашают всех желающих принять участие в шуточно-спортивном соревновании «II Забег официантов», который пройдет с 12.00 до 13.00 23 июля в Парке строителей.

Для того чтобы принять участие в Забеге, официантом по профессии быть необязательно, любой может попробовать себя в этой роли. Задача: как можно быстрей пройти маршрут, держа одной рукой поднос со стаканом воды. Будет оцениваться и скорость, и количество воды, сохранившейся в стакане. Призовой фонд соревнования — 10 000 рублей (5 000, 3 000 и 2 000 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно). Если вы подойдете к участию творчески и придете в ярком необычном наряде, то можете получить специальный приз за лучший костюм.

Предварительная регистрация в группе Праздник псковского пирога. Ознакомиться с положением Забега можно тут.

Напомним, что Праздник псковского пирога пройдет 23 июля в Парке строителей с 10.00 до 22.00. В программе мероприятия конкурс пирогов, ярмарка мастеров, творческие и кулинарные мастер-классы, интерактивные площадки Псковского музея-заповедника и Полистовского заповедника, концертная программа с выступлениями фольклорных коллективов, танцоров и музыкальных групп.

Куда можно сходить 22 июля — смотрите здесь. Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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