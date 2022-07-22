Губернатор почтил память защитников Пскова в преддверии годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

16:36, 22 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память защитников Пскова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вместе с главой региона цветы к стеле «Город воинской славы» возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава администрации Пскова Борис Елкин. Торжественная церемония прошла в пятницу, 22 июля, накануне 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Цветы к монументу возложили и другие официальные лица региона и города, а также местные жители. Затем участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания.

Мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, продлятся и в выходные дни. Одним из ключевых событий станет уникальный военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова», посвященный псковскому подполью и партизанским боям на Псковщине, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Кульминацией фестиваля 23 июля станет военно-историческая реконструкция — на поле боя выйдет более 100 реконструкторов из разных регионов России, чтобы показать эпизоды партизанского боя 1943 года.

В эти дни пройдет и ряд спортивных мероприятий. На обновленном стадионе «Машиностроитель» и еще нескольких площадках состоится спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», где спортсмены поборются за призы в соревнованиях по футболу, баскетболу, шахматам, стрельбе из лука, компьютерному спорту и турнире по сдаче нормативов ГТО. Отдельная патриотическая программа для детей и молодежи подготовлена учреждениями культуры города.

Напомним, Псков освобожден 23 июля в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. 128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района, присвоено почетное наименование Псковских.

Больше новостей о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города, читайте в сюжете ПАИ.