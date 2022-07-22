Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» стартовал в Пскове

22 июля в Пскове на стадионе «Электрон» открылся военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Посетители смогут научиться правильно накладывать повязки и оказывать первую помощь.

Фестиваль проходит в рамках Дней города. Он посвящен псковскому подполью и партизанским боям на территории региона, оккупированного немецко-фашистскими захватчиками. В течение двух дней фестиваля для зрителей будут действовать интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Среди них «Общепит», где можно попробовать блюда аутентичной кухни; «Универмаг» — зона, в которой продают товары с символикой фестиваля; «Моторы» — здесь можно познакомиться с ретротехникой; «Стиль» — место, где посетители могут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов; «Как это было» — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого; «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.  

23 июля в 15:00 в рамках фестиваля состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Специально для этого на стадионе возвели плац-театр в виде деревни. Десятки реконструкторов из разных регионов России покажут эпизоды партизанского боя 1943 года. Напомним, в ходе боя деревня будет сожжена. 

После реконструкции состоится концерт-смотр фронтовых агитбригад. 

Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

Подробнее о праздновании Дня города читайте в специальном сюжете ПАИ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»
22 июля 2022

УМВД России по Псковской области опровергло информацию о причастности живодёра к полицейской службе
22 июля 2022

Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди
22 июля 2022

Списки возглавляли. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
22 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Искусство всегда современно
22 июля 2022

Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

22 июля 2022

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
22 июля 2022

Псковский врач предположил наличие психической патологии у замучивших кошку людей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...