Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» стартовал в Пскове

16:53, 22 июля 2022, ПАИ

22 июля в Пскове на стадионе «Электрон» открылся военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Фестиваль проходит в рамках Дней города. Он посвящен псковскому подполью и партизанским боям на территории региона, оккупированного немецко-фашистскими захватчиками. В течение двух дней фестиваля для зрителей будут действовать интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Среди них «Общепит», где можно попробовать блюда аутентичной кухни; «Универмаг» — зона, в которой продают товары с символикой фестиваля; «Моторы» — здесь можно познакомиться с ретротехникой; «Стиль» — место, где посетители могут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов; «Как это было» — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого; «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

23 июля в 15:00 в рамках фестиваля состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Специально для этого на стадионе возвели плац-театр в виде деревни. Десятки реконструкторов из разных регионов России покажут эпизоды партизанского боя 1943 года. Напомним, в ходе боя деревня будет сожжена.

После реконструкции состоится концерт-смотр фронтовых агитбригад.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

Подробнее о праздновании Дня города читайте в специальном сюжете ПАИ.